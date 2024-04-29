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Госсекретарь США заверил, что у НАТО никогда не было замыслов против в России

Госсекретарь США Блинкен заявил об отсутствии у НАТО замыслов против России

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Jacquelyn Martin/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против России. Его слова передает ТАСС.

«НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет», — заявил дипломат.

Также он выступил с утверждением, что сейчас альянс «крупнее и сильнее, чем был раньше», поскольку в его состав вошли Финляндия и Швеция.

27 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно наблюдает за всеми маневрами НАТО и воспринимает ее тренировки и риторику как элементы гибридной войны.

26 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу солидарны с Германией и Великобританией в вопросах пресечения «враждебной деятельности» России на их территории.

До этого сообщалось, что Военно-воздушные силы Финляндии отправят в Румынию до восьми истребителей F/A-18 Hornet и 100 летчиков для участия в действиях Североатлантического альянса на Черном море.

Ранее в МИД РФ предупредили о последствиях маневров НАТО у границ России.

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