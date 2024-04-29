В Тюменской области эвакуировали местных жителей из-за паводков

Более 1,3 тыс. жителей Абатского района Тюменской области эвакуировали из-за паводка. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Глава Абатского района Игорь Васильев отметил, что в муниципалитете 14 населенных пунктов оказались отрезаны из-за паводка, а 11 дорог областного значения закрыты водой. Сейчас на местах работают четыре лодочные переправы, а пункты временного размещения готовы к приему эвакуированных людей.

В пресс-службе правительства предупредили, что муниципалитет находится в зоне вероятного подтопления, однако высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Тем не менее из-за фильтрационных процессов появился риск намокания и сползания тела дамб, пояснили в правительстве.

До этого на федеральной трассе Тюмень — Омск в Тюменской области из-за паводков образовались пробки длиной в 60 километров с обеих сторон.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что уровень воды в Ишиме в Тюменской области вырос во всех ключевых точках. По его словам, в селе Ильинка соответствующий показатель за минувшие сутки увеличился на четыре сантиметра. В то же время в городе Ишим и селе Абатское уровень воды в реке вырос на 13 см и 12 см соответственно.

Ранее Путин поручил проиндексировать размер выплат, предназначенных для пострадавших из-за паводка граждан.