FAW начнет продажи китайского аналога «Оки» в апреле

Продажи маленького хетчбэка FAW Bestune Pony в Китае начнутся 30 апреля. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что покупатель сможет выбрать автомобиль в шести цветах кузова и пяти цветах интерьера. Длина автомобиля составляет 3000 мм, а колесная база 1953 мм. По своим размерам машина даже меньше отечественной «Оки». Машина точно также трехдверная, внутри могут разместиться четыре человека.

Салон автомобиля выполнен в розовых тонах. Есть цифровая приборная панель, а центрального экрана мультимедиа нет. Bestune Pony оснащен электродвигателем мощностью 27 л.с. Сама простая комплектация Cute Fun Horse оснащена батареей емкостью 9,4 кВт.ч. Она рассчитана на 122 км пробега.

До этого стало известно, что в Китае на специальном мероприятии в Уху дебютировал кроссовер Omoda C7. Эту модель собираются привезти в Россию. Выход в продажу ожидается в начале 2025 года, однако есть вероятность, что это может произойти уже в конце 2024-го.

Предполагается, что в Россию привезут как гибридную, так и бензиновую версию с передним и полным приводами.

Ранее сообщалось, что бюджетный седан MG 5 будет продаваться в России за 2 млн рублей.