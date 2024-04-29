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Школьница из Владивостока создала Telegram-канал, в котором унижала сверстников

Во Владивостоке девочка травила сверстников в Telegram-канале и вымогала деньги

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Во Владивостоке 12-летняя девочка создала в Telegram сообщество, в котором публиковала оскорбительный контент о своих сверстниках, а за удаление порочащей информации требовала деньги. Об этом пишет Amur Mash.

Telegram-канал «Зашквар Вдк», на который были подписаны около полутора тысяч человек, публиковал посты, унижающие школьников и призывающие к насилию. Детей унижали за внешность, характер, привычки, а администратор канала требовал за 250 рублей удаление обидного поста и 350 рублей за его неразмещение. Паблик с оскорбительным контентом привлек внимание силовиков, в итоге личность автора публикаций установили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями. Им оказалась школьница 2011 года рождения.

В полиции Приморья рассказали, что 12-летнюю девочку поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю. С ней и ее матерью уже провели профилактическую беседу, родительницу также привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее стало известно, что мальчик, устроивший стрельбу по сверстникам в финской школе, страдал от буллинга.

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