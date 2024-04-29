Директор «Коррозии металла»: группа обжалует штрафы после концерта в Нижнем Новгороде

Рок-группа «Коррозия металла» намерена обжаловать все штрафы, которые музыканты получили после облавы силовиков во время концерта в Нижнем Новгороде. Об этом «Газете.Ru» заявила директор группы Мария Рунова.

«Обжаловать мы обязательно будем, потому что мы не хотим накапливать «административки». Мы считаем, что мы ни в чем не виноваты. Второй момент — мы будем добиваться того, чтобы наказать тех, кто это устроил, и обращаться во все структуры, использовать все инструменты для того, чтобы разобраться в ситуации. Потому что в первую очередь мы отвечаем за комфорт и безопасность наших зрителей. Это наши поклонники, мы их любим и ценим. Люди, которые купили билеты на концерт, не заслужили избиений, оскорблений, шока», — сказала Рунова.

По ее словам, группа винит в произошедшем местные власти. Музыканты намерены обратиться за защитой к президенту РФ Владимиру Путину.

«К Владимиру Владимировичу мы, «Коррозия металла», напишем письмо. Мы обязательно обратимся к Путину, к главе Следственного комитета и в [Главное] управление собственной безопасности, потому что мы надеемся, что нас защитят. Мы патриоты, мы любим свою страну. Мы собираемся здесь жить. Ну какие мы фашисты? Мы все разные по национальностям. Тот же наш барабанщик — в нем еврейская и цыганская кровь, я еврейка. Мы никого в печи не сжигаем. Ну какой Паук (Сергей Троицкий. — Газета.Ru) фашист? Паук всегда высмеивал фашизм. То, что произошло — просто перестарались на местах», — считает Рунова.

Директор группы заявила, что на концерты «Коррозии металла» часто приходят поклонники с детьми, поэтому на выступлениях группы нет никакой «порнухи».

«У нас нет чего-то такого запрещенного, порнухи, извините, на сцене. Бывает, что мы нанимаем девочек-стриптизерш, у нас есть своя гоу-гоу подтанцовка. Я периодически разливаю водку с ноги, как это было в «От заката до рассвета» у Тарантино.То есть мы всячески развлекаем публику. Ничего такого нету. Я считаю что тот, кто это организовал — это люди, в том числе сопряженные с какими-то властными и бизнес-структурами, приближенные к власти. Я считаю, что они должны быть наказаны. Более того, я считаю, что за это их нужно просто изолировать, посадить на реальный срок», — заключила Рунова.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидера коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Позднее суд оштрафовал Сергея Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты. Свою вину они не признали.

Позднее Троицкий заявил, что группа приостанавливает свою деятельность. По его словам, после концерта в Нижнем Новгороде музыкантов оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. руб., залог до суда составил 1,5 млн руб., также группа потеряла запасные гитары и аппаратуру.

Ранее директор «Коррозии металла» заявила, что у барабанщика группы случилась истерика после рейда силовиков.