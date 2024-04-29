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В Минобороны сообщили о результатах работы средств ПВО за сутки

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона и авиабомбу США

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо украинских беспилотников, российские системы ПВО уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

До этого российские 152-мм самоходные гаубицы «Акация» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Укрепленный опорный пункт противника военные обнаружили операторами беспилотных летательных аппаратов. Затем расчеты артиллерийских установок 2С3 «Акация» произвели с закрытых огневых позиций серию выстрелов и уничтожили препятствовавший дальнейшему продвижению штурмовых групп опорный пункт.

Отличившиеся бойцы прямо на передовой были награждены медалями «За отвагу» и «Жукова».

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши заявил об уязвимости системы ПВО Украины.

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Операция на Украине
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