Украинские власти сообщили о взрывах в Полтавской области

На Украине в Миргородском районе Полтавской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Филипп Пронин.

При этом никаких подробностей он не привел.

В этот же день в городе Херсоне, который находится под контролем Украины, произошли взрывы.

Утром 27 апреля назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что серия взрывов произошла в Херсоне. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в 6:40 мск произошел мощный взрыв в стороне железнодорожного вокзала Херсона. До этого российские войска ударили по дому в Херсоне, с которого ВСУ запускали дроны.

26-27 апреля ВС РФ произвели несколько ударов по железнодорожным вокзалам и станциям на Украине в момент выгрузки составов с бойцами ВСУ и боеприпасами.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ.