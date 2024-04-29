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Казахстан отказался быть посредником на переговорах Армении и Азербайджана

Смадияров: Казахстан не будет посредником на переговорах Армении и Азербайджана

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Shutterstock/esfera

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане пройдет без участия представителей последнего в качестве посредников. Об этом на брифинге заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров, его цитирует ТАСС.

«Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Хотелось бы отметить, что речь о посредничестве Астаны не идет», — уточнил дипломат.

29 апреля пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о встрече на уровне министров иностранных дел. Согласно предварительном соглашению, переговоры пройдут в Алма-Ате.

До этого в Кремле выступили за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Как писало RT, они необходимы для общей разрядки ситуации в регионе.

23 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщал, что Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. Тогда речь шла о встрече в Астане.

Также Алиев заявлял, что у Азербайджана и Армении есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между ними, осталось лишь проработать детали.

Ранее Алиев сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о начале демаркации между Баку и Ереваном.

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