В Дании могут ввести воинскую повинность для женщин

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что после парламентских выборов в 2026 году в стране могут начать призывать женщин и мужчин в армию на равных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Я потратил много сил на то, чтобы обсудить модели достижения цели, так, чтобы это обеспечивало для женщин полное равноправие», — подчеркнул он.

Против введения воинской повинности для женщин выступают «Либеральный альянс» и «Датские демократы». В настоящий момент парламентские партии Дании ведут переговоры по данному вопросу.

«Для меня чрезвычайно важно, что мы можем продвинуться дальше с укреплением обороны Дании», — подчеркнул Поульсен.

До этого премьер Дании Метте Фредериксен заявила о планах призывать женщин на службу в армии. Кроме того, власти страны хотят продлить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев.

Женщины в стране уже могут проходить службу в армии на добровольной основе.

Ранее на Украине предложили призвать женщин на службу.