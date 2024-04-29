Стали известны подробности о подозреваемом в поджоге вертолета в Москве

Один из подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 в Москве недавно вернулся из армии и похвастался друзьям 3 млн рублей на счету в банке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

22-летний ростовчанин также рассказал, что меняет квартиры «как перчатки» каждый день. После возвращения из армии молодой человек работал на вечеринках Ростова.

До этого сообщалось, что по подозрению в поджоге вертолета Ка-32 в Остафьево были задержаны пять человек, среди которых одна девушка.

Всем задержанным от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка. Отмечается, что все задержанные приехали в Москву из других регионов: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области. Мотивация предполагаемых преступников пока неизвестна.

27 апреля в Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

Вертолет в тот день находился на техническом обслуживании. На месте инцидента криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

Ранее в США арестовали школьника, посветившего лазерной указкой в пролетавший вертолет.