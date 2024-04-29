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Блинкен рассказал о «щедром предложении» Израиля по Газе

Блинкен: Израиль выдвинул щедрое предложение ХАМАС о прекращении огня

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Jacquelyn Martin/AP

Израиль направил палестинскому движению ХАМАС «чрезвычайно щедрое» предложение перемирия в секторе Газа. Об этом во время Всемирного экономического форума в Эр-Рияде рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует ТАСС.

«В настоящее время перед ХАМАС лежит чрезвычайно щедрое предложение со стороны Израиля», — сказал глава госдепа.

По его словам, в данный момент только от ХАМАС зависит, установится ли в Газе режим прекращения огня. Блинкен также выразил благодарность Египту и Катару, которые выступили посредниками между палестинским движением и еврейским государством.

До этого премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что Израиль и ХАМАС не стремятся достичь компромисса. По его словам, на переговорах наблюдается «определенный прогресс, однако лишь по ряду пунктов».

Мадбули подчеркнул, что только успех в этом вопросе может предотвратить операцию израильской армии в Рафахе, которая, с большой вероятностью, приведет к «окончательному решению палестинского вопроса».

Ранее в Израиле предрекли распад правительства, если армия не войдет в Рафах.

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