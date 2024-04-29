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Подразделения «Южной» группировки ударили по живой силе ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России ударили по живой силе ВСУ в ДНР

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РИА «Новости»

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что войска РФ нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной и 79-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 395 военнослужащих.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились трех танков, четырех боевых бронированных машин, 155 мм гаубицы М198 производства США, 122 мм орудия Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

До этого сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка. Таким образом российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

Также ВС РФ поразили солдат и технику нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое в ДНР.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Семеновка в ДНР.

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