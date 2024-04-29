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В Роспотребнадзоре рассказали о мониторинге обстановки в затопленных регионах

Роспотребнадзор заявил, что продолжает мониторить ситуацию в зоне затопления

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают мониторить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории регионов, пострадавших от весеннего паводка. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

В заявлении отмечается, что в настоящее время специалисты контролируют ситуацию в трех российских субъектах. Речь идет о Тюменской, Оренбургской и Курганской областях.

«Специалисты следят за дезинфекцией объектов после схода воды, контролируют условия содержания людей в пунктах временно размещения, качество воды и проводят иммунизацию населения», — говорится в публикации.

По информации Роспотребнадзора, к текущему моменту сотрудники службы исследовали более девяти тыс. собранных в Оренбургской области проб воды. Более того, прививки от гепатита А сделали 150,8 тыс. человек.

В Курганской области, в свою очередь, вакцинировались 27,5 тыс. местных жителей. Специалисты проанализировали около 1,2 тыс. проб воды.

Что касается Тюменской области, здесь исследовали свыше 2,9 тыс. проб воды. Прививки от гепатита А сделали 33,6 тыс. человек.

В конце представители Роспотребнадзора подчеркнули, что обстановка в упомянутых регионах остается на строгом контроле службы.

Утром 29 апреля в оперативных службах сообщили, что в настоящее время в регионах РФ подтопленными остаются 9 341 жилой дом. За минувшие сутки их количество уменьшилось на 1 001.

Ранее автомобилистов предупредили об угрозе затопления федеральной трассы Тюмень — Омск.

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