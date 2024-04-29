Эрдоган не подал руки возможному новому главе НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце пресс-конференции не сразу подал руку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который является главным претендентом на пост нового генсека НАТО. Полное видео трансляции опубликовано на YouTube.

Ситуация между лидерами двух стран произошла еще 26 апреля. Тогда Рютте прибыл в Турцию с официальным визитом, чтобы обсудить с Эрдоганом конфликты на Украине и в Газе, а также будущее военного альянса.

Судя по ролику, Рютте в конце ответов на вопросы журналистов хотел совершить рукопожатие с Эрдоганом прямо у стола, за которым премьер и президент находились во время конференции. Однако Эрдоган проигнорировал протянутую руку нидерландского политика.

В результате премьер Нидерландов и президент Турции сначала обошли стол с разных сторон, а затем подошли друг к другу и со второго раза Эрдоган уже пожал руку Рютте перед камерами телеканалов.

В конце апреля Рютте заявлял, что южному флангу Североатлантического альянса необходимо лидерство Турции для достижения региональной стабильности, сообщало RT.

Ранее Нидерланды рассказали о новом способе пополнить запасы военной техники для Украины с целью продолжения конфликта с Россией.