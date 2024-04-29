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Сборы «Летучего корабля» в прокате перевалили за миллиард

Фильм «Летучий корабль» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

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Союзмультфильм

Музыкальная сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя собрала в российском прокате более 1 миллиарда рублей. О том, что бокс-офис фильма официально перевалил за миллиард, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Общие сборы — 1 004 898 065 рублей», — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.

Сюжет этой картины основан на одноименном мультфильме 1979 года по мотивам русской сказки. В фильме снялись Леонид Ярмольник, Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Федор Добронравов, Анна Уколова и Сергей Гармаш.

Накануне продюсер Федор Бондарчук назвал вышедший на экраны кинотеатров фильм «Сто лет тому вперед» подведением итогов в индустрии кино за последние 30 лет.

Бондарчук также подчеркнул, что современный фильм — это не ремейк культовой советской картины «Гостья из будущего», а новая работа, в основе которой лежит повесть Булычева. Сценарий, по его словам, создавался в течение длительного времени, поэтому в фильме нет никаких случайных деталей. Возраст персонажей отличается от оригинала — актеры старше, чем герои повести. Как объяснил продюсер, это сделали намеренно, чтобы отразить в фильме сложности, с которыми сталкиваются молодые люди.

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