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Белорусскую службу Deutsche Welle* признали экстремистским формированием

В Минске белорусскую службу Deutsche Welle признали экстремистским формированием

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение признать белорусское отделение немецкой медиагруппы Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) экстремистским формированием и запретить ее деятельность на территории государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием «DW Беларусь» осуществляет экстремистскую деятельность», — следует из сообщения.

Отмечается, что МВД и КГБ в Белоруссии запретили деятельность 199 экстремистских формирований.

До этого в МИД РБ заявили, что Евросоюз осознанно поддерживает и финансирует экстремистов, которые пытаются террористическими методами свергнуть власть в Белоруссии. В дипведомстве отметили, что Брюссель поддерживает исключительно прозападных, русофобских и националистических сил. Поэтому Евросоюз осознанно поддерживает преступников, финансирует экстремистов и ориентируется на террористические способы достижения своих целей, заключили в МИД.

Ранее в Польше задержали журналиста и оператора украинского издания.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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