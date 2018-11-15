Сенат Чехии призвал премьера уйти в отставку

Члены верхней палаты чешского парламента приняли постановление, в котором призвали премьер-министра Чехии Андрея Бабиша уйти в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, сенаторы призвали Бабиша уйти в отставку до окончания расследования против него.

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Как отмечается, сенат Чехии принял это постановление после того, как Бабиш отказался посетить заседание парламента.

Ранее СМИ сообщили, что сына премьера Чехии прятали в Крыму от допросов по делу отца.