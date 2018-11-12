Стали известны результаты выборов главы ЛНР

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В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) обработали 100% бюллетеней на местных выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

Всего в выборах, прошедших 11 ноября, принимали участие четыре кандидата. Наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

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«За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,3% избирателей», — заявила Кравченко.

Кроме того, возглавляемое Пасечником движение «Мир Луганщине» набрало 74,12% голосов на выборах в парламент.

Ранее стало известно, кто лидирует на выборах главы самопровозглашенной ДНР.