Стали известны результаты выборов главы ЛНР
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) обработали 100% бюллетеней на местных выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко.
Всего в выборах, прошедших 11 ноября, принимали участие четыре кандидата. Наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
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«За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,3% избирателей», — заявила Кравченко.
Кроме того, возглавляемое Пасечником движение «Мир Луганщине» набрало 74,12% голосов на выборах в парламент.
Ранее стало известно, кто лидирует на выборах главы самопровозглашенной ДНР.