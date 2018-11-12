NYT: приближенные саудовского принца обсуждали заказные убийства «врагов»
Сотрудники спецслужб Саудовской Аравии, близкие к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, обсуждали возможность заказных убийств «врагов» Эр-Рияда. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, приближенные принца обсуждали заказные убийства официальных лиц Ирана с помощью частных компаний.
Реклама
Как отмечается, сотрудники спецслужб изучали возможность дестабилизации экономики Тегерана в интересах Эр-Рияда.
При этом такие обсуждения велись в марте 2017 года.
Издание подчеркивает, что один из участников этих встреч может иметь отношение к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Ранее СМИ опубликовали последние слова Хашукджи.