NYT: приближенные саудовского принца обсуждали заказные убийства «врагов»

Сотрудники спецслужб Саудовской Аравии, близкие к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, обсуждали возможность заказных убийств «врагов» Эр-Рияда. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, приближенные принца обсуждали заказные убийства официальных лиц Ирана с помощью частных компаний.

Реклама

Как отмечается, сотрудники спецслужб изучали возможность дестабилизации экономики Тегерана в интересах Эр-Рияда.

При этом такие обсуждения велись в марте 2017 года.

Издание подчеркивает, что один из участников этих встреч может иметь отношение к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее СМИ опубликовали последние слова Хашукджи.