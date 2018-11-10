Президент Австрии призвал не драматизировать «аферу» со шпионажем

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать скандал с задержанным австрийским экс-военным, который якобы занимался шпионажем в пользу России, передает ТАСС.

«Эту аферу следует сначала расследовать. Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры, — сказал Беллен.

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По его словам, для начала следует разобраться, является ли обвинение истинным и если так, то к каким данным у предполагаемого шпиона мог быть доступ.

«В настоящий момент я не вижу поводов это драматизировать», — добавил Беллен.

Он также заявил, что не намерен обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным дело австрийского офицера в Париже на полях торжественных мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что Австрия рассчитывает на сотрудничество России в деле об австрийском шпионе.