Лавров обсудил с главой МИД Австрии ситуацию вокруг шпиона в австрийской армии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль ситуацию вокруг задержания австрийского военного, который якобы шпионил в пользу России. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава российского МИДа заявил о неприемлемости практики «выдвижения публичных бездоказательных обвинений». Он добавил, что любые подобные озабоченности должны разрешаться в налаженном диалоге и на основе фактов.

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При этом Кнайсль разъяснила моменты, которыми руководствовались в Вене. Она выразила надежду на то, что сложившаяся ситуация не скажется на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что СМИ выяснили место работы предполагаемого российского шпиона.