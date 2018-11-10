СМИ выяснили место работы предполагаемого австрийского шпиона

Стало известно, где работал экс-полковник вооруженных сил Австрии, обвиняемый в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Profil.

По информации издания, бывший офицер работал в Министерстве обороны Австрии в Вене.

Подчеркивается, что он якобы вел свою деятельность не в Зальцбурге, как передавали СМИ, а напрямую из министерства.

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Также отмечается, что информацию о предполагаемом шпионаже в пользу России Австрия могла получить от военной контрразведки Германии.

Ранее эксперт прокомментировал обвинения Австрии по делу о шпионаже в пользу России.