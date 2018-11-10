В ООН отреагировали на запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) прокомментировало решение президента США Дональда Трампа запретить нелегальным мигрантам подавать запрос на убежище в стране, передает РИА «Новости».

«УВКБ ожидает, что все страны, включая США, сделают всё, чтобы любой нуждающийся в убежище и гуманитарной помощи незамедлительно и без ограничений мог получить и то, и другое в соответствии с протоколом 1967 года, к которому присоединились Соединённые Штаты», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что зачастую беженцам приходится пересекать границу нелегально из-за недостаточной пропускной способности на северной границе Мексики.