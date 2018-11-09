СК сообщил о росте расследований мелкого взяточничества в России

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Число расследованных Следственным комитетом преступлений мелкого взяточничества за первое полугодие 2018 года увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 2265 преступлений против 2000, сообщили «Газете.Ru» в Следственном комитете России.

«В первом полугодии 2017 года по ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество. – «Газета.Ru») СК России предварительно расследовано 2000 преступлений, за аналогичный период 2018 года — 2265, в том числе о получении взятки в первом полугодии 2017 — 1075 преступлений, в первом полугодии 2018 — 1035, о даче взятки в первом полугодии 2017 — 925, в первом полугодии 2018 года — 1230», — говорится в ответе официального представителя СК Светланы Петренко.

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В январе-июне 2016 года СК расследовал 3562 преступления получения взяток, дачи взяток — 3762. В 2017 году за аналогичный период эта статистика сократилась в два-три раза (1450 и 1038 преступлений соответственно) за счет введения в УК новой статьи 291.2 «Мелкое взяточничество» В 2018 году статистика значительно не изменилась — 1440 и 1174 преступлений. Речь идет о статьях Уголовного кодекса 290 и 291 соответственно.

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