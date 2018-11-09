Курц потребовал от России раскрыть данные по подозреваемому в шпионаже

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Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от российского руководства предоставить информацию по шпионскому скандалу с бывшим полковником австрийской армии, который подозревается в шпионаже в пользу России, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами», — сказал Курц.

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Он отметил, что остальные детали по данной ситуации планирует обсудить с «европейскими партнерами».

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала.