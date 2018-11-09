Иран обвинил США в преступлениях против человечности

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Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф написал в своем твиттере, что Соединенные Штаты причастны к «преступлениям против человечности» в Иране и Йемене.

Зариф подчеркнул, что американский государственный секретарь Майк Помпео возложил на Иран ответственность за «незаконные санкции» со стороны Соединенных Штатов, однако, по его мнению, сами США ответственны за «преступления против человечности». Также, добавил министр, американские санкции коснутся в первую очередь население Ирана, которое столкнется со сложностями к доступу у медикаментам и продовольствию.

Ранее Помпео заявлял о неготовности Ирана сесть за стол переговоров.