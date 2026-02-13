Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно,что россияне знают о деле Эпштейна

Новости Mail: 45% считают файлы Эпштейна доказательством реальных преступлений
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Подавляющее большинство россиян (98%) знают или «что-то слышали» про файлы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, почти половина опрошенных считают, что документы доказывают реальные преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Большинство участников сообщили, что знакомы с темой. 59% заявили, что хорошо знают о деле, еще 39% — «что-то слышали», и только 3% сообщили, что слышат об этом впервые», — говорится в результатах исследования.

Почти половина россиян (45%) согласна с тем, что файлы Эпштейна являются доказательством реальных преступлений. Еще 33% опрошенных сочли, что речь скорее об упоминаниях без доказательной базы. 14% назвали «файлы» предметом спекуляций, 7% затруднились с ответом.

Кроме того, ровно половина участников опроса заявили о допустимости публикации имен людей, упоминаемых в деле, только при наличии доказательств причастности к преступлениям. Еще 39% выступили за публикацию «в интересах прозрачности», а 10% сочли, что публикация без доказательств наносит репутационный ущерб.

30 января минюст США опубликовал 3 млн файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле.

Ранее Захарова посетовала на то, что мир не может увидеть все файлы Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!