Стало известно,что россияне знают о деле Эпштейна

Подавляющее большинство россиян (98%) знают или «что-то слышали» про файлы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, почти половина опрошенных считают, что документы доказывают реальные преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Большинство участников сообщили, что знакомы с темой. 59% заявили, что хорошо знают о деле, еще 39% — «что-то слышали», и только 3% сообщили, что слышат об этом впервые», — говорится в результатах исследования.

Почти половина россиян (45%) согласна с тем, что файлы Эпштейна являются доказательством реальных преступлений. Еще 33% опрошенных сочли, что речь скорее об упоминаниях без доказательной базы. 14% назвали «файлы» предметом спекуляций, 7% затруднились с ответом.

Кроме того, ровно половина участников опроса заявили о допустимости публикации имен людей, упоминаемых в деле, только при наличии доказательств причастности к преступлениям. Еще 39% выступили за публикацию «в интересах прозрачности», а 10% сочли, что публикация без доказательств наносит репутационный ущерб.

30 января минюст США опубликовал 3 млн файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле.

Ранее Захарова посетовала на то, что мир не может увидеть все файлы Эпштейна.