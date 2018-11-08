WP: и.о. генпрокурора США прояснил позицию по «российскому делу»

И.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер, самоотвода которого требовали демократы, не собирается идти у них на поводу. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, Уитакер не собирается отказываться от участия в расследовании «российского дела». При этом он также не позволит ведущему расследование спецпрокурору Роберту Мюллеру привлечь президента страны в качестве свидетеля по делу.

Ранее Уитакер обращал внимание на то, что по данным источников, расследование Мюллера было расширено до тем, не имеющих прямое отношение ко вмешательству в выборах. Так, Мюллер занимался, среди прочего, расследованием дел в Trump Organization, которые, по мнению Уитакера, не имеют прямого отношения к выборам 2016 года, когда якобы имело место «российское вмешательство».