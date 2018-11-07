И.о. генпрокурора США в 2017 году критиковал спецпрокурора по «российскому делу»

И.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер выступал в 2017 году с критикой в адрес специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, передает CNN.

В частности, Уитакер обращал внимание на то, что по данным источников, расследование было расширено до тем, не имеющих прямое отношение ко вмешательству в выборах. Так, отметил он, Мюллер занимался, среди прочего, расследованием дел в Trump Organization, которые, по мнению Уитакера, не имеют прямого отношения к выборам 2016 года.

Реклама

Также Уитакер указывал, что не имеющие отношение к выборам действия в рамках расследования, по словам источникам в правоохранительных органах, были нацелены не на раскрытие дела, а на поощрение тех или иных лиц, задействованных в расследовании, к содействию.

Ранее сообщалось, что инициатор «российского дела» отстранен от контроля за расследованием.