Госдеп не исключил введения новых санкций против России

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон намерен действовать согласно закону, требующему новых санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Россия якобы не выполнила требования США в рамках дела Скрипаля.

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Она также добавила, что речь идет о законе США о нераспространении химического и биологического оружия.

Ранее сообщалось, что администрация США объявила о «несоблюдении» Россией американского закона о химоружии.