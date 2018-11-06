Тимошенко обвинила Порошенко в «репрессиях и терроре»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в «репрессиях и терроре» в отношении ее сторонников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тимошенко, Порошенко действует против нее и ее сторонников через силовые структуры.

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Он также добавила, что на Украине силовики совершают нападения на людей и на офисы партийных ячеек.

Ранее сообщалось, что Тимошенко пообещала опробовать «нулевую терпимость к коррупции» на Порошенко.