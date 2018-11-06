Макрон сорвал встречу Путина и Трампа

Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сорвалась из-за французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам источника, Макрон не захотел, чтобы ажиотаж вокруг саммита отвлекал внимание от мероприятий, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны.

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Уточняется, что Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он «не уверен», что в Париже на саммите G20 состоится отдельная встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.