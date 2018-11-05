Трамп засомневался во встрече с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не уверен», что в Париже на саммите G20 состоится отдельная встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным. Слова президента передает Reuters.

По словам Трампа, он увидится с Путиным на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны и, возможно, проведет встречу с ним после них.

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«Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Скорее всего нет», — заключил Трамп.

Ожидалось, что лидеры США и России проведут встречу в Париже 11 ноября. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа будет краткой. Сам Трамп заявлял, что не знает, о чем будет говорить со своим российским коллегой.