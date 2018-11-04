Блэр: британский парламент должен отказаться от любой сделки по Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что парламент страны должен отказаться от любой сделки по выходу из Евросоюза и предоставить право решать британскому народу. Об этом он рассказал в интервью Guardian.

По его словам, все политики будут испытывать давление из-за необходимости договориться о «разумной сделке», особенно депутаты от лейбористской партии. При этом, отмечает Блэр, «разумной сделки» не существует.

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«Любой вариант плох. Депутаты должны отказаться (от сделки — «Газета.Ru») и оставить последнее слово за народом», — подчеркнул экс-премьер.

Блэр добавил, что ЕС никогда не даст Великобритании доступ к единому рынку, если страна откажется выполнять все требования Евросоюза.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз планирует открыть представительство в Великобритании после Brexit.