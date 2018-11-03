МИД пообещал добиваться полной отмены блокады Кубы

МИД России пообещал добиваться полной отмены экономической блокады Кубы со стороны США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД назвали политику США в отношении Кубы дискриминационной и призвали прекратить открытое вмешательство во внутренние дела суверенной страны.

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«Длящаяся уже почти 60 лет блокада Кубы затрудняет реализацию масштабных социально-экономических преобразований в республике, наносит ущерб экономике, сужает возможности страны для расширения торговли, межбанковского взаимодействия, консолидации частного сектора», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил посетить остров с визитом российского премьер-министра Дмитрия Медведева.