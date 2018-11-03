Бермудес пригласил Медведева на Кубу

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил посетить остров с визитом российского премьер-министра Дмитрия Медведева, когда ему позволит рабочий график, передает РИА «Новости».

По его словам, после визита президента России Владимира Путина четыре года назад на Кубу отношения стран вступили на новый этап развития, и динамика нынешнего взаимодействия двух стран во многом связана с итогом тех переговоров.

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«Цель визита — рассмотреть, как продвигаются наши совместные проекты», — сказал Диас-Канель.

Лидер Кубы подчеркнул важность исторических связей его страны с Россией, а также отметил неслучайность того, что первый зарубежный визит вне Латинской Америки он совершил именно в Россию.

«Этим визитом мы хотели подтвердить, что новое руководство сохраняет преемственность наследия главнокомандующего Фиделя Кастро, генерала армии Рауля Кастро», — добавил Бермудес.

Куба отдает максимальный приоритет отношениям с Россией и считает их стратегическими отношениями между союзниками.

Ранее сообщалось, что Путина пригласили посетить Кубу.