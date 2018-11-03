Россия осудила антииранскую политику США

Новая волна антииранских санкций Вашингтона направлена на подрыв усилий участников по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении МИД России на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, Соединенные Штаты, вводя новые ограничения в отношении Ирана, наносят еще один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия.

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«Будем делать все необходимое в интересах сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что МАГАТЭ регулярно подтверждает строгое выполнение Ираном своих обязательств в рамках СВПД.

«Новые деструктивные действия США решительно осуждаем», — заключили в МИД России.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против Ирана в стиле «Игры престолов».