NYT: «российское вмешательство» стало главной «загадкой» промежуточных выборов в США

Накануне промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, в стране ощущается «нервозность» по поводу возможного вмешательства в избирательный процесс, пишет The New York Times.

В материале отмечается, что одна из немногих тайн, окружающих ноябрьское голосование в США, заключается в вопросе о том, не сменила ли Россия тактику после «самых изощренных усилий» по расколу американцев и изменению результатов выборов в иностранном государстве.

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Урок выборов 2016 года заключается в том, что Соединенные Штаты постоянно застигали врасплох — будь то хакерский взлом серверов Национального комитета Демократической партии и видных демократов, или попытки получить доступ к спискам регистрации избирателей в 20 штатах, пишет американская газета. Однако в 2018 году появилиcь новые сигналы: иранцы и китайцы, а федеральные и местные власти сделали удивительно мало для того, чтобы укрепить избирательную инфраструктуру, говорится в материале. Помимо этого, и россияне не ушли окончательно, пишет NYT. На данный момент есть немало признаков, говорящих о попытках проникнуть в систему регистрации избирателей, говорится в материале.

Тем не менее, доказательства о каких-либо попытках вмешательства могут появиться после выборов, отмечается в материале.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента 2016 года.