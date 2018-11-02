Путин оценил атмосферу на встрече с лидером Кубы

Президент России Владимир Путин по завершении российско-кубинских переговоров заявил, что атмосфера переговоров с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом была дружеской, деловой и конструктивной, передает корреспондент «Газеты.ru».

Глава России подчеркнул, что дружеская, деловая и конструктивная атмосфера является отличительной чертой российско-кубинского диалога.

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«Наши народы связывают прочные узы многолетней дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки», — сказал Путин.

По словам российского лидера, во время переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия стран, а также по актуальным темам международной и региональной повести дня.

Ранее сообщалось, что Путин подписал совместное заявление с лидером Кубы.