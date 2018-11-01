Меркель рассказал, почему не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет баллотироваться в 2021 году на следующий срок, чтобы дать возможность другим взять на себя ответственность канцлера, передает РИА «Новости».

Меркель подчеркнула, что она уже 13 лет занимает пост федерального канцлера. Она выразила готовность оставаться на посту до конца срока, но в дальнейшем не намерена выдвигать свою кандидатуру.

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«Мое решение связанно с тем фактом, что я уже более 18 лет среди христианских демократов (ХДС), и необходимо когда-то сказать, пусть уже другие возьмут на себя ответственность», — сказала Меркель.

Канцлер добавила, что сделала это заявление, чтобы дать партии возможность подготовиться к выборам во главе с другими людьми, которые могут иметь иные точки зрения.

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