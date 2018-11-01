NYT рассказала о серьезных препятствиях на пути санкций США против Ирана

Менее чем за неделю до назначенного срока введения санкций в отношении Тегерана американская кампания против Ирана сталкивается с серьезными проблемами, пишет The New York Times.

В сентябре американский президент Дональд Трамп призвал страны сократить закупки нефти из Ирана, а также предупредил о введении санкций против Тегерана с 5 ноября.

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«Мы просим все государства изолировать иранский режим до тех пор, пока продолжается его агрессия», — сказал Трамп, выступая в ООН.

Однако на данный момент усилиям США в отношении Ирана препятствуют серьезные трудности. Так, Китай и Индия, крупнейшие покупатели иранской нефти, намерены продолжить делать огромные закупки, а Турция и Россия, скорее всего, последуют их примеру. Великобритания, Франция и Германия пообещали продолжать вести бизнес с Тегераном, напоминает издание.

В то же время Саудовская Аравия — важнейший партнер антииранских усилий США — сама сталкивается с угрозой введения санкций — вопроc, который активно рассматривают в конгрессе. Кроме того, саудовское государство также столкнулось с международным осуждением после убийства оппозиционного саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в здании посольства королевства в Стамбуле, пишет газета.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что даже после вступления в силу американских санкций продаваемого экспорта нефти хватит Ирану на то, чтобы поддержать экономику страны.