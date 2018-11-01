Посол Британии в России назвал самый тяжелый год в отношениях двух стран

Британский посол на территории России Лори Бристоу заявил, что Великобритания не стремится к конфронтации с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бристоу, Лондону необходим честный диалог о двусторонних отношениях.

«Уходящий год стал самым тяжелым в истории наших двусторонних отношений, а также отношений Россией со многими ее международными партнерами», — сказал Бристоу.

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Он добавил, что для улучшения отношений нужно время. Кроме того, имеют значение не зависящие от Соединенного Королевства изменения российской стороны.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил России «очень высокой ценой», если поведение Москвы не изменится.