В США заявили о нежелании навредить зависящим от иранской нефти союзникам

Советник американского президента по нацбезопаности Джон Болтон заявил, что США не намерены вредить союзникам, зависящим от поставок нефти из Ирана, передает РИА «Новости».

Таким образом Болтон прокомментировал ситуацию вокруг санкций, которые вступают в силу на следующей неделе. Он подчеркнул, что целью Вашингтона является сведение экспорта нефти из Ирана к нулю.

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«Для нас очевидно то, что некоторые страны продолжают покупать нефть. И мы не сможем сразу достичь нулевой отметки в поставке нефти. Мы хотим достичь этой цели, но не хотим нанести вред нашим друзьям и партнерам», — сказал Болтон.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, а также о восстановлении всех антииранских санкций, в том числе в отношении третьих стран, ведущих бизнес с Ираном.

Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США Джон Керри раскритиковал Трампа за выход из иранской сделки.