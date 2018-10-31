Болтон рассказал о будущей встрече Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о будущей встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Болтона, встреча, скорее всего, будет короткой. Он также отметил, что США и России важно поддерживать диалог по стратегическим вопросам и проблемам.

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«Есть много проблем для обсуждения, РСМД - один из них. Есть и другие соглашения. Есть действия России на Ближнем Востоке и в целом ряде других районов. Поэтому важно, чтобы мы поддерживали общение», — отметил Болтон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа.