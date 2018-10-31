Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с российской делегацией. Об этом он сообщил в твиттере.

Уточняется, что делегацию возглавлял заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

По словам Мадуро, он обсудил с российскими экспертами идеи, которые помогут укрепить экономическую независимость Венесуэлы.

Ранее посол Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса заявил, что Москва и Каракас прорабатывают возможность организации визита Мадуро в Россию в конце ноября для участия в комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.