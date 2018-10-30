Песков допустил краткое общение Путина и Нетаньяху в Париже

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер и израильский премьер Биньямин Нетаньяху могут «перекинуться парой фраз» в Париже. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь рассказал, что в данный момент прорабатывается только личная встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

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«В остальном планируется, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, где, собственно, будет возможность «на ногах» перекинуться, что называется, парой фраз с другими участниками», — отметил Песков.

Он не стал исключать, среди собеседников российского лидера может быть израильский премьер.

Ранее Нетаньяху признался, что высоко ценит дружбу с Путиным.