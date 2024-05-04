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В Казахстане заговорили об экстрадиции из РФ казачьего атамана-сепаратиста

КНБ: Казахстан не требовал от России выдачи атамана-сепаратиста Антошко

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В Казахстане заговорили о возможной выдаче Россией из РФ казачьего атамана-сепаратиста Виктора Антошко. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, мужчина в конце 1990-х пытался поднять сепаратистское восстание в Кокшетауской области и искал в России сторонников своей идеи.

Сообщалось, что 24 апреля омский «Совет атаманов казачьего народа» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить российское гражданство Антошко. Сейчас у него нет гражданства Казахстана, однако он проживает на территории РФ.

При этом Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что не требовал от России выдачи Антошко из-за отсутствия оснований для такого запроса. Уголовное преследование мужчины следственными органами Казахстана по статье «Призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя либо насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан» началось в 1998 году и вскоре завершилось.

«В связи с розыском обвиняемого и на основании УПК в 1999 году уголовное дело приостановили», — сообщили в казахстанском КНБ.

До этого в Казахстане провели обыски после видео предполагаемых сепаратистов.

Ранее Минюст РФ потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение».

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