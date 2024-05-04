Захарова отреагировала тремя словами на проверки россиян в аэропорту Кишинева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнил президента Молдавии Майю Санду, комментируя дополнительные проверки россиян в аэропорту Кишинева. Ее слова приводят «Известия».

«Демократия по Санду», — сказала Захарова.

4 мая лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России. По его словам, «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», не предъявляя законных на это оснований.

До этого сообщалось, что депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера около часа удерживали в аэропорту Кишинева после прилета из Турции в Молдавию. По словам самого депутата, пограничники интересовались у него целями и причинами визита в Турцию. Как отмечается, поездка Дюльгера носила частный характер. Также молдавские пограничники в течение трех часов удерживали члена оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Викторию Шапу в аэропорту Кишинева без еды и воды.

Ранее Гуцул рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.