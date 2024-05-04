Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США хочет организовать государственный переворот в Грузии. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, которое размещено на видеохостинге YouTube.

Риттер уверен, что беспорядки в Грузии будут развиваться по нарастающей и продлятся до осени.

«Идея состоит в том, чтобы привести партию «Грузинская мечта» к краху, чтобы во время выборов в октябре провокаторы из ЦРУ одержали верх», — сказал эксперт.

Прямо сейчас в Грузии можно наблюдать попытку агентов американской разведки совершить госпереворот, подчеркнул бывший разведчик Вооруженных сил США.

Несмотря на то, что полицейские действуют осторожно, протестующие все равно бросают в них камни, отметил Риттер. Если правоохранители начнут жестко отвечать, то это может привести к эскалации напряженности на улицах, предупредил эксперт.

Аналогичный сценарий ЦРУ мечтает реализовать в столице России, добавил он.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах, который неоднозначно воспринимается как внутри страны, так и за ее пределами. В Грузии проходят митинги протеста, а в ЕС заявили, что закон об иноагентах неприемлем для евроинтеграции страны.

Ранее в ЕС предупредили Грузию о возможности упустить «шанс на евроинтеграцию».