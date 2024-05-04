В МОК отреагировали на отказ всем волонтерам из России в работе на ОИ-2024

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) не смогли дать ответ на вопрос о запрете российским волонтерам в работе на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители организации заявили, что более компетентно на этот вопрос могут ответить в оргкомитете Парижа-2024.

«Переадресуем ваш запрос в оргкомитет Игр, где смогут детальнее обработать его», — заявили в МОК.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Дмитрий Губерниев пожелал выжить главе МОК Томасу Баху.